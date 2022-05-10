外資再賣台積電逾8000張 回補面板雙虎破2萬張

台股今 (10) 日開低走高、盤中狂拉 300 多點，終場翻紅小漲 12 點、收在 16061 點，守住萬六，外資今日續站賣方，再賣超台積電逾 8000 張，也賣超多檔權值股，包括富邦金、新光金與中鋼，至於近日弱勢的面板雙虎外資反而逆勢回補，合計張數約 2 萬張。

三大法人今日合計賣超 3.16 億元，外資賣超 16.12 億元，已連 3 賣，投信買超 1.7 億元，為連 19 買，自營商買超 11.23 億元；外資期現貨同步做空，加碼空單 4721 口，未平倉空單口數達 12886 口。

外資今日瞄準電動車相關 ETF 進行提款，包括國泰智能電動車、富邦未來車，張數分別達 2.89 萬、0.83 萬張，金控類股如富邦金、新光金、元大金也有 1.2 萬張以上，其餘如華航、中鋼、台積電、慧洋 - KY 也全數入列賣超前 10 名。

外資買超則著重低基期、低價為個股，如面板雙虎群創、友達，合計買超張數破 2 萬張，玉山金、中信金、開發金張數也各超過 1 萬張，其餘如榮剛、長榮、長榮航、聯電等也獲青睞。

投信也與外資看法一致，買超榮剛、賣超中鋼，自營商也與外資有志一同，雙雙加碼群創、友達、聯電，張數在 800 張以上，但在中鋼方面則呈現對作。