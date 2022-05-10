需求旺+調漲價格 鼎翰上半年營運續成長

印表機製造商鼎翰 (3611-TW) 今 (10) 日舉行線上法說，財務長黃振芳表示，由於需求強勁且持續有訂單未被消化，上半年營運將維持成長態勢，加上旗下產品出貨穩定增加，並向客戶調漲售價，全年營運不悲觀。

鼎翰受到匯率、物料短缺、成本上漲等不利因素影響，第一季毛利率降至 29.78%，黃振芳提到，自去年底開始，陸續向客戶調漲所有機種售價，預計第二季可以完全反映成本，有望提升毛利率成長 1-2%。

另外，鼎翰第一季存貨金額 13.98 億元，較去年同期增加 4.83 億元，黃振芳解釋，為因應第一季強勁需求，加上三個廠區產能進行調整，先提前採購部分物料，因此存貨金額大幅提升，不過隨著供應鏈缺料緩解，估第二季之後存貨金額會逐步降低。

黃振芳指出，產品線可分為桌上型、工業型與可攜型，預期今年三大產品線都有所成長，其中，工業型與可攜型與成長相對強勁，主要受惠倉儲自動化趨勢，以及可攜式去年開發出新機種；桌上型雖然今年仍會成長，但因去年整體零售、物流、電商復甦，基期相對高。

展望後市，黃振芳認為，除了上半年持續成長外，下半年整體仍處於「健康」狀態，全年營運審慎樂觀看待，不過後續還是得注意升息狀況，是否會造成企業投資縮手。

鼎翰今日公布財報，第一季營收 17.62 億元，季減 2.65%、年增 15.51%；毛利率 29.78%，季減 2.93 個百分點、年減 4.69 個百分點；營益率 11.64%，季減 2.47 個百分點、年減 4.02 個百分點；稅後純益 1.55 億元，季減 16.2%、年減 11.42%，每股純益 3.66 元。

鼎翰 4 月營收 6.5 億元，月減 4.76%、年增 7.63%；前 4 月營收 24.12 億元，年增 13.28%。