病例減少但中國京滬未放寬防疫限制 特斯拉否認暫停生產

中國正在收緊上海的防疫限制，並擴大在北京的大規模檢測範圍。

中國周一 (9 日) 報告新增 3426 例﻿新冠病毒感染病例，是自 3 月 16 日以來的最低單日新增病例數。在疫情最嚴重的上海，病例數在 4 月中旬達到每天 27000 多例的峰值後，降至六周低點 3014 例。

北京新增病例升至 74 例，在當前這波爆發中，還未出現單日新增超 100 例的情況。

儘管情況似在好轉，但當局仍在加大防疫限制。上海一些社區宣布了「靜默期」，要求居民足不出戶並限制快遞送貨，同時根據對密切接觸者的新定義，更多人被轉運隔離中心。

另外，上海實施針對陽性感染者家庭入戶消毒，此舉引來一些爭議，但當局仍強調這對防疫的重要性。針對封控一個月多仍有感染者，上海市疾控中心副主任孫曉冬表示，一些舊式里弄人口密度高、居住條件和衛生環境相對較差，容易導致病毒傳播。

本周有消息稱，特斯拉中國工廠已暫停生產，特斯拉發言人表示，未收到這類通知，儘管在上海長期實施的防疫封控期間，其上海工廠的物流受到了一些干擾，但並未停止生產。

新華社 5 月 9 日報導稱，國務院聯控機制 5 月 9 日召開電視電話會議，中國國務院副總理孫春蘭出席會議，並強調，毫不動搖堅持「動態清零」總方針，堅決鞏固住來之不易的疫情防控成果。

為此，在已經傳出病例的北京，當局仍在強化防疫措施，並表示學校暫停返校。