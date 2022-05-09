電子金融狂殺 台股重挫359點收全場最低16048點 探近1年新低

美股上周五全面收黑，台股今 (9) 日再度跳水，電子股續疲、金融股慘遭提款，各類股全盤皆墨，加權指數跌幅逐漸擴大，回測萬六支撐，終場重摔 359.28 點或 2.19%，收在全場最低 16048.92 點，創近 1 年新低，成交值 2398.23 億元。

櫃買指數終場下跌 5.18 點或 2.64%，收在 190.99 點，成交值 602.02 億元。上市櫃成交值 3000.25 億元。

電子股續呈弱勢，台積電今天開低走低，股價下跌 1.5%，收 520 元，為 1 年 4 個多月以來新低，市值下滑至 13.48 兆元；聯電陷多空激戰，盤中一度上漲至 49 元，午盤後不敵賣壓，跌逾 1%，收 47.9 元；聯發科、國巨、友達、大立光、日月光投控等權值股賣壓也相當沉重。

金融族群遭到大舉提款，富邦金失守 70 元大關，大跌近 5%，收 67.8 元，下探 1 年新低，國泰金同步挫逾 4%，收 58.7 元，其他包括開發金、玉山金、兆豐金、合庫金等均重挫超過 3%。

航運股方面，貨櫃雙雄長榮、陽明股價大跌 3-4%，散裝航運股賣壓同步出籠，慧洋 - KY 重挫近 7%，裕民、四維航、台航、中航、新興等同步走低，航空雙雄也疲弱，長榮航跌逾 3%。上市航運類股指數終場下跌 3.53%。

PCB 零星個股表現有撐，其中，欣興無懼中國封控停工，4 月營收改寫歷史新高，激勵股價一度上漲近 3%，終場漲 1.4%，金像電、志超同步走揚；具解封題材的觀光股也受買盤青睞，五福強勢亮燈漲停，山富、易飛網、亞都、洛碁、富野等，漲勢均表現不俗。