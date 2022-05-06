留意今晚非農及美股走勢 行情差逆勢上攻個股就易是主流

美股大漲，說鷹偏鴿，美股大跌，又變超級鷹了，財經媒體真的很辛苦，要想盡一切辦法去尋找理由及藉口，其實 FED 的態度很明確，就是不討論 3 碼，但由於 俄軍進攻馬立波 亞速鋼鐵廠，引起市場擔憂供應鏈惡化！通貨膨脹的緊張情緒再起，對於聯準會主席鮑爾鷹中帶鴿的談話不再買帳，認為聯準會依然會朝向加速緊縮政策！美國 10 年期公債殖利率及美元指再度轉升創近期高！美股重挫，各種利空消息不斷，如何解讀? 其實不用猜，化繁為簡，看 VIX 指數就對了！

VIX 指數大漲 22.74%，美股就會大跌，觀察線型圖 VIX 指數又準備再次觸碰壓力區 (32-36)，若來到壓力區 VIX 指數回檔，美股就會反彈！再來看道瓊、NASDAQ、費半日 KD 並未死亡交叉，代表現階段行情非想像中悲觀，只是過度反應，不需要再此時殺低。而加權日 KD 黃金交叉，開口收斂，OTC 的日 KD 黃金交叉，開口放大，代表下周中小型個股會比較有表現機會。

再對應台幣的部分，台幣持續大貶，台幣貶，就會加重外資賣超權值股的力道，對於加權就比較不利！而昨日 FB 社團文章明確預告，行情來到 3 月 8 日的套牢區，會有壓力，今日馬上印證，完整每日文章及 YT 可到 FB 社團:https://www.facebook.com/groups/istock168

電子類股日 KD 黃金交叉，開口收斂，台積電 (2330-TW)、# 聯電 (2303-TW) 在大盤成交量不夠的情況，難以攻克前波大量區！現階段只要量縮並穩住價格不再破低，就有利未來走勢。

而晶圓雙雄股價能守穩，對矽智財就有利，創意 (3443-TW) 4 月營收歷史次高，委託設計（NRE）營收貢獻 (月增逾 1.4 倍) ，特殊應用晶片（ASIC）出貨規模維持高檔，7 奈米及 5 奈米人工智慧（AI）晶片 NRE 開案量明顯成長，同時應用集中在人工智慧（AI）、HPC 與網絡，趨勢將延續至 2023 年。股價破底翻，底部 V 型反轉表現強勢！在投信大買，融劵增加下，持續看好！

而智原 (3035-TW)Q1EPS:2.7 元(去年 EPS:4.65 元) 隨著過去開案量堆疊營收將持續增溫，未來 153 個案子會陸續量產，且每年持續有 40-50 個新案加入等題材，股價站上月季線反壓，投信站買方。在整體電子類股表現弱勢下，更需多方觀察，包括線型圖、籌碼面及公司未來展望等。同樣是矽智財: 力旺(3529-TW) 就較弱，為何如此?【東森財經 57 台精彩連線: 行情下跌要砍股票嗎? 為何同樣是矽智財: 創意、智原、力旺走勢不同? 教學】https://youtu.be/POdKPJAKBOE

車用電子的部分，TESLA 股價從 K 線圖來看仍未破低。富鼎 (8261-TW) 財報亮眼，今年首季毛利率、營益率、淨利率全創歷史新高。破底翻後，連續噴出，今抗跌，股價高檔震盪整理。

MCU+BMS 概念股新唐 (4919-TW): 在車用相關產品較去年同期顯著成長外，工控領域方面，也開始跨足伺服器與 5G 基地站的風扇馬達驅動 IC。通訊領域方面，其 CSP MOSFET 營收也於首季創新高，法說釋出不錯訊息，股價站上月季線反壓，依月線扣抵值來看，下周準備翻揚向上，加上法說亮眼，仍看好！

同族群凌通 (4952-TW) 今抗跌、九齊 (6494-TW) 拉尾盤，包括同樣工控 MCU 笙泉 (3122-TW) 壓回修正後，可留意，第 3 代半導體: 3707 漢磊，也強拉尾盤，下周也可留意，所有文章都可搜尋「徐照興鉅亨網」新聞，而動態影音檔，可當連續每日收看 https://youtu.be/YIXWB07N1NE

而晶宏 (3141-TW) 法說: 第一季合併營收為 7.33 億元，寫下歷史同期新高，第二季不會比首季差，且下半年也會比上半年好，在 #元太 (8069-TW) 創歷史新高下，有望落後補漲。

航運類股部分，整體類股日 KD 再度黃金交叉，周 KD 下周也有望黃金交叉，配合月線也黃金交叉下，走. 勢就比大盤強勢！

【散裝航運】部份，BCI 狂飆 17.34% 下，裕民 (2606-TW)震盪後可留意。而長榮 (2603-TW) 打了一個相當大的底部區，在財報利多下，後勢看好！

第一季的營收達 1708.16 億元，年增率 89.9%，刷新歷史記錄。單季獲利突破 1 千億元，稅後純益來到 1013.59 億元，每股稅後純益達 19.16 元，年增率達 180.9%。今年 2.4 萬 TEU 的大船陸續交船，目前待交新船 (含長租船) 尚有 61 艘，新船的加入推升營收成長新動能。旗下船舶 (63%) 大量加裝脫硫器，用油差價大，競爭力優於同業。歐美航線的長約價格也比去年同期翻倍(美國線占 7 成、歐洲線已拉升至 3 至 4 成)

【漲時重勢，跌時重質】在美股不好，外資狂賣下，台股就是弱，而弱並非全部都要砍掉重練，而是要耐心去尋找，產業佳，嚴重超跌個股去布局，今日母親節，有需要幫忙的投資人，可加入以下平台！

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