榮剛、精剛Q1訂單量價齊揚 獲利同登11年新高

台鋼集團旗下榮剛 (5009-TW) ) 今 (5) 日公告第一季財報，稅後純益 3.46 億元，季增 41%、年增 136%、每股純益 0.77 元；子公司精剛 (1584-TW) 第一季每股純益 0.27 元，母子同步登上 11 年單季新高。

榮剛第一季營收營收 26.43 億元，季增 3.8%、年增 49.6%；毛利率 31.7%，季增 1.5 個百分點、年增 10.8 個百分點；營益率 16.2%，季增 2.9 個百分點、年增 6 個百分點。

榮剛表示，第一季受惠產品組合優化、單價提升，美元匯率回升、美國 232 關稅豁免、海運運費下降等因素，不僅推升營收，獲利更大幅成長；且現階段接單持續暢旺，能見度已達 11 月，動能包括航太產業訂單量價齊揚，俄烏戰爭刺激歐洲轉單以及美國特殊鋼需求熱絡等因素。

精剛第一季營收 3.32 億元，季減 15.1%、年增 86.1%；毛利率 15.1%，季增 0.8 個百分點、年增 11.5 個百分點；營益率 8.1%，季增 4.6 個百分點、較去年同期轉正。

精剛表示，主要產品鎳基超合金及鈦合金在整體接單表現大幅成長，營收規模放大，加上產品策略調整，均帶動毛利率、營益率表現，因應後續營運，也將持續推動擴產。

精剛今日董事會也決議擬辦理現金增資發行普通股，發行張數以不超過 3 萬張為限，增資資金將用於償還銀行借款及充實營運資金。