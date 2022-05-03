永豐餘投控榮獲遠見CSR暨ESG企業社會責任獎肯定

永豐餘 (1907-TW) 從紙類全循環到再生能源生質能的傑出成果備受肯定，今年更以「永豐餘全循環以生質能貢獻碳中和轉型」獲得遠見 CSR 暨 ESG 企業社會責任獎！評審團認為「永豐餘發展醣經濟與零燃煤汽電共生，布局生質能具有成效，建立生質能的循環永續規則，獨具遠見。」獨具遠見的發展讓永豐餘在 123 家參賽企業、228 件參賽件數中脫穎而出榮獲「循環永續組楷模獎」，這也是今年首度新設成立獎項。

永豐餘投控董事長劉慧瑾表示，永豐餘在二代創辦人何壽川先生的循環經濟理念下，從 1968 年開始發展生質能源至今，很感謝評審團肯定何壽川先生在醣經濟的發展和遠見，以及永豐餘在再生能源生質能領域的努力，讓永豐餘獲得循環永續組楷模獎，這個獎項也證實了在工業共生的模式下，透過高效率的生物及化學技術，能產生龐大的生質能源，為台灣的再生能源發展做出貢獻。

劉慧瑾指出，永豐餘在造紙過程中的製程餘料轉化為生質能和汽電共生，為環境帶來約 48 萬噸二氧化碳當量的年減碳效益，相當於約 1,234 座大安森林公園一整年的碳吸附量註 1， 生質能不僅減碳更有不受氣候環境影響的優勢，永豐餘致力提高再生能源生質能使用占比，一起為全球淨零碳排努力。

永豐餘以農廢製紙起家，透過循環利用、技術加值、資源轉化等方式，提升所有資源的運用效率與價值，發展出永豐餘的五大全循環經濟為藍圖，朝向「零廢棄」的願景前進，並獲得 BS8001 循環經濟商業模式成熟度最佳化最高等級（Level 4 Optimizing）認同，成為全球第一家獲此循環經濟認證的造紙業者，透過第三方國際機構查核，證明永豐餘的循環經濟商業模式，未來能朝向降低資源耗損和環境衝擊。