S&P調升我國主權信用評等 央行指是考量2個理由

S&P(標準普爾信評公司) 發布今年我國主權信用評等報告，將「長期」信用評等由「AA」調升為「AA+」，台灣央行今 (29) 日對此指出，本次 S&P 調升評等，主要考量我國經濟表現強勁，以及強健的對外部位 (strong externalposition)。

央行指出，疫情帶動全球加速數位化發展，推升我國半導體出口，強勁的經濟成長前景將有助提升人均所得水準。同時，由於我國有效因應疫情，國內消費可望復甦。

該報告認為，台灣對外淨資產部位強勁和央行貨幣政策極具彈性 (strong monetary flexibility)，持續支撐信用評等。

S&P 也指出，台灣通膨率長期維持在亞洲國家最低之一，然而，近期因全球商品價格衝擊，造成通膨壓力，央行雖升息，但利率仍維持相對低檔，低融資成本和充裕的流動性，有助降低政府債務利息負擔。

央行說明，台灣強勁的外部指標 (來自持續的經常帳順差)，是政府債信的重要支持，疫情期間，台灣對外淨資產部位進一步強化，公部門和金融部門持有的流動性金融資產，超過外債總額的 100% 以上。

同時，央行貨幣管理健全 (sound monetary management)，使通膨率低且穩定。

央行也強調，相對具有彈性的新台幣匯率，有助舒緩經濟及金融的衝擊。