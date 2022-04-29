大統益首季獲利改寫次高 EPS 2.98元

大統益 (1232-TW) 今 (29) 日公布 2022 年首季財報，稅後純益達 4.78 億元，僅次於去年同期獲利 4.89 億元，改寫單季次高紀錄，每股純益 2.98 元，大統益將持續專注本業發展，擴大差異化拉高競爭優勢。

大統益 2022 年第一季營收 56.98 億元，創新高，毛利率 14.68%，季增 3.25 個百分點，年減 1.74 個百分點，稅後純益 4.78 億元，季增 36.93%，年減 2.25%，每股純益並達 2.98 元。

大統益主要股東結構為統一 (1216-TW) 及大成 (1210-TW) 集團，營收主要來自黃豆粉、精製沙拉油及加工收入等。

近期進口大宗物資價格節節上攀，市場 18 公斤裝沙拉油中盤報價已在 4 月突破 1000 元大關，達每桶 1005 元，已較 2021 年 12 月報價的每桶 865 元大漲 16.18%。

原料成本占大統益製造成本比重達 90％以上，因此原料採購與外匯下單是否得宜，對加工損益變化，有決定性影響力。大統益大豆經過提油加工後，主要產品為大豆粉及大豆油。

大豆粉主要供應飼料相關產業，藉提供大豆蛋白滿足飼料配方所需；大統益目前客戶範圍涵蓋飼料廠、發酵豆粉廠、飼料代工所、經銷商及畜牧、水產養殖業者等。

大統益 2021 年稅後純益 12.4 億元，改寫歷史次高，每股純益達 7.76 元，擬配發每股 6 元現金股利。