將來銀行首月開戶數逼近6萬戶 每戶存款金額為業界2倍

將來銀行今 (29) 日表示，3 月底開業迄今，開戶人數已近 6 萬戶，且每戶存款平均餘額逾台幣 7 萬元，約是業界常見數位帳戶品牌的 2 倍，並獲中華信評給予長期發行體信用評等為「twA+」，展望「穩定」。

據內部統計，在將來銀行開業首月搶進的金融消費者中，以 25~34 歲、35~44 歲為大宗，各自占了總客戶數的三分之一。值得注意的是，除了有近千位剛滿 20 歲的年輕人辦了將來銀行數位存款帳戶作為自己的成年禮外，更有不乏 70、80 歲的銀髮族開立帳戶，打破銀髮族對於數位金融較為陌生的刻板印象。

以星座區分，天秤、處女、天蠍佔比為 9%，且相差人數甚微，再輔以性別細分，男性前三名星座分別為天蠍、處女、天秤；女性則為天秤、處女、獅子。

居住地來看，大台北都會區 (北北基桃) 占了將來銀行 53％客戶，比重最高，以單一縣市細分，前五名居住地分別是新北市 (24%)、台北市 (18%)、台中市 (12%)、桃園市 (10%)、高雄市 (10%)，大致上與台灣的人口地理分布相近。

在將來銀行開業滿月之際，中華信用評等公司公布將來銀行的長期發行體信用評等為「twA+」，短期發行體信用評等為「twA-1」。長期評等的評等展望為「穩定」。中華信評表示，評等結果代表將來銀行相對其風險結構而言，具備強健的資本水準，主要股東包含中華電信與兆豐銀行等均對其提供專業領域支援，且中華電信及全聯均擁有強健的客戶基礎，在股東的潛在資源支持下，有助將來銀行未來業務持續穩健成長。

將來銀行 5 月起加碼推出刷卡滿額享活存 3％限額優利活動；此外，5 月繳稅季的到來，將來銀行提供「有薪族貸高樂」專案，利率 1.58％起且申貸金額最高 500 萬元，綁約期 1 年。若是不想綁約的客戶，利率最優 1.99％起小額信貸，額度最高 30 萬元且無需綁約，滿足多數人支應繳稅的資金需求，兩大信貸專案的開辦費均只要 399 元。

因應 5 月報稅，純網銀不只將來銀行動起來，純網銀 LINE Bank 也推出分期信貸，一段式利率僅 1.68% 起、開辦費只要 488 元，除此之外、申貸沒有其他額外收費 (不含跨行撥款可能支出之手續費)，綁約期更只要 1 個月，撥款滿 1 個月後，提前還款免違約金，且讓用戶 24 小時隨時隨地皆可申辦或撥款。