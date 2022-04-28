高爾夫市場需求夯 啟坤去年營收、獲利創新高 EPS 1.53元

興櫃高爾夫球桿身製造及銷售大廠啟坤科技 (6731-TW) 今 (28) 日公布去年財報，全年營收 10.8 億元，稅後純益 6431 萬元，年增 1.72 倍，每股純益 1.53 元，同步創歷史新高。

啟坤主要是因公司自有品牌「KBS」效益顯現，帶動合併營收增加，且行銷管理費用控管得宜，推升整體獲利表現。

啟坤 2021 年營收 10.8 億元，毛利率 43.15%，年減 2.94 個百分點，稅後純益稅後純益 6431 萬元，年增率 1.72 倍，每股純益 1.53 元。

啟坤 2021 年整體營運創佳績，主要由於公司自有品牌「KBS」球桿在專業高爾夫球領域的知名度明顯提升，帶動高單價的自有品牌產品出貨量較 2020 年度超過 40%，且隨著公司品牌效益逐步顯現，公司營業費用率明顯下降，推升全年獲利走高。

啟坤為台灣第一家自有品牌高爾夫球鐵桿專業製造商，在全球高爾夫球鐵桿市場占有率達 25% 以上，公司 30 年來憑藉卓越工藝製造技術、鋼管製造技術及硬體檢測設施，與國際大廠客戶共同設計各種功能性的高爾夫球專用鐵桿，並提供精密製造及產品檢測等一條龍服務。

此外，啟坤自 2017 年開始拓展自有品牌高球具市場，延攬美國高爾夫球業界知名的設計家 KIM BRALY 加入經營團隊，設計製造選手級的高效能球桿，並以｢KBS｣自有品牌高爾夫球桿，行銷美國及日本等主要高爾夫球市場。

啟坤以自有品牌「KBS」產品銷售為主力，過去 5 年毛利率均維持在 45％，除在美國知名高球通路商 Club Champion 與 Golf Works 銷售外，知名高爾夫球具品牌商如 TaylorMade、Callaway、Mizuno 與 PXG 等都是啟坤的前十大客戶；過去啟坤投入大量行銷預算推廣自有品牌「KBS」，近年隨著品牌效益顯現已可見營收規模明顯成長，在管銷費用仍維持相當下，品牌效益更反映在營業利益率的提升，預期隨著更多高爾夫球具品牌商擴大採用「KBS」產品，效益將更為顯著。

展望 2022 年，啟坤持樂觀審慎態度，主要在於近年來主要高球鐵桿大廠擴產速度平緩，加上去年起因疫情延誤廠商供貨，全球高爾夫球鐵桿呈現供不應求的情形。因應客戶訂單大增，啟坤進行擴產計劃，新產線將自第二季開始加入生產行列，預估公司今年總出貨量可望較去年成長，而公司近期亦開始調漲售價，反應原物料及運價成本增加，均可望為公司營運再添成長動能。

啟坤 2022 年首季營收 2.71 億元，年增 3.24%。