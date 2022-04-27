〈財報〉受惠價格調漲 卡夫亨氏第1季淨利成長37.8%

卡夫亨氏 (KHC-US) 周三 (27 日) 盤前公布了 2022 年第 1 季財報。數據顯示，卡夫亨氏淨銷售額為 60.45 億美元，超過市場預計的 58.1 億美元，上年同期為 63.94 億美元，年減 5.5%；歸屬於普通股股東的淨利為 7.76 億美元，上年同期為 5.63 億美元，年增 37.8%；攤薄後每股獲利 0.63 美元，超過市場預計的 0.52 美元，上年同期為 0.46 美元。

卡夫亨氏第 1 季毛利為 19.31 億美元，年減 12.3%；營業獲利為 11.15 億美元，年增 2.4%。依非 GAAP 準則，調整後每股獲利 0.60 美元，超過市場預計的 0.53 美元，上年同期為 0.72 美元，調整後 EBITDA 為 13.42 億美元，年減 15.1%。

按地區劃分，第 1 季美國地區淨銷售額為 42.14 億美元，年減 8.5%；國際淨銷售額為 14.44 億美元，年增 3.6%；加拿大淨銷售額 3.87 億美元，年減 1.5%。

同時，該公司董事會也宣布發放普通股每股 0.40 美元的定期股利，將於 6 月 24 日支付給截至 5 月 27 日交易結束時登記在冊的股東。

展望 2022 年全年，卡夫亨氏預計在持續強勁的發展動能以及售價進一步上漲等因素促進之下，預計 2022 年調整後 EBITDA 將在 58 億美元至 60 億美元之間；預計有機淨銷售額較上年同期將以中個位數百分比幅度成長，高於之前預測的低個位數百分比。