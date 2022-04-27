富邦媒Q1獲利創同期高 EPS 4.53元

國內大型電商業者富邦媒 (8454-TW) 今 (27) 日公布第一季財報，稅後純益 8.26 億元，年增 5.77%，每股純益(EPS)4.53 元，創同期新高。

富邦媒第一季合併營收 229.37 億元，年增 24.92%，創單季次高紀錄，營業毛利 23.75 億元，年增 25.21%，毛利率 10.36%，年增 0.03 個百分點，營業利益 10.39 億元，年增 22.82%，營益率 4.53%，年減 0.08 個百分點。

富邦媒表示，旗下 momo 網路購物第一季營運創同期最佳表現，銷售年增 27.7%，會員的黏著度也持續提升，活躍會員數成長達雙位數，營運動能除了受惠農曆春節置辦商機外，還有 38 女王節的造節活動，而疫情升溫也使防疫用品和居家健身器材再掀買氣，民生用品如衛生紙則湧現補貨潮。

另一方面，momo 在會員服務、深化點數經濟耕耘有明顯成效，年初 momo 幣跨足電信帳單線上折抵服務，momo 幣 1 元可折抵 1 元電信帳單費用，至今已吸引數萬人使用。

而深獲 momo 會員喜愛的 momo 聯名信用卡，至今發卡數已突破 63 萬張，momo 卡友平均消費客單價較一般會員高出逾 3 成，具高黏著度。

展望第二季，瞄準母親節龐大的送禮需求，momo 強打寵愛女神節，樂觀預期母親節檔期人流將較去年同期成長約 40%。