雲品蘭克斯特試營運營業額逾7000萬元 接單至明年3月

雲品 (2748-TW) 今 (6) 日宣布，與寶元紀攜手成立的蘭克斯特 (Lancaster House) 將於 4 月 8 日正式開幕，試營運期間已接單超過 250 場大小型宴會，總營業額超過 7000 萬元，平均每人客單價約 2500 元，已確定接單至明年 3 月。

蘭克斯特以英式豪宅莊園為設計理念，將傳統宴會廳的營業空間和迎賓社交空間占比的 8 比 2 調整為 6 比 4，並將原本規劃的 80 桌席次降為 60 桌席次，並強打場地不拆分銷售，同一時段僅有單一場次的獨立宴會，有效吸引中部的高端客群。

雲品指出，台中向來消費力驚人，除了有敢花錢的實力且喜好嘗鮮，更講究用餐氛圍和細節，觀察來客以中彰投和新竹居多。

隨著蘭克斯特將開幕，雲品看準台灣在茶葉的消費年產值可高達 1500 億元，餐飲品茗的消費市場龐大，因此，將於開幕時結合茶飲文化，引進寶元紀藏茶中 4 款特別茶席和 7 款精選茶品，並由專業茶人桌邊演繹服務，全力結合空間，營造藝廊品味。

雲品表示，疫後宴會市場正復甦中，去年遞延的訂單有機會在今年逐步回歸，君品酒店和君品 Collection 今年婚宴吉日皆已全數訂滿，同時，君品將逐步調整宴會接單策略，力拚爭取更多平日婚宴訂單和戶外儀式服務。