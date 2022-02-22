美而快打造NFT網紅孵化器 延伸虛擬網紅商機

電商業者美而快 (5321-TW) 今 (22) 日宣布，旗下子公司禾東國際將以 White Labs NFT 平台與 33 隻無聊猿 NFT(非同質化代幣)的擁有者簽約取得 IP 授權，獨家發售 3D 立體公仔、時尚服飾等限量實體商品，並首創對無聊猿公仔發行專屬的 NFT。

美而快董事長廖承豪指出，透過投資禾東國際，以 White Labs 新品牌進軍 NFT 領域，等於把實體網紅的操作經驗延伸到虛擬網紅，是再次內部創新。

廖承豪強調，無聊猿僅是第一個 NFT 項目，未來還會鎖定國內外高人氣 NFT 項目，以同樣類似模式繼續孵化不同 NFT 網紅，並針對二創實體商品再發售專屬 NFT，讓實體商品擁有者也能回到虛擬世界交易。

美而快總經理王志仁進一步說明，NFT 在全球掀起熱潮，但大部分只能在虛擬市場交易，型男潮女們想要擁有一隻無聊猿只能用以太幣購買，進入門檻高，此次美而快注意到市場機會，成為國內第一家將 NFT 數位藝術實體化、規模化的公司。

王志仁也解釋，合作是以 IP 授權而非買斷的方式，原本的無聊猿 NFT 擁有者無須割愛出售，即可獲得衍生商品的分潤，而未來消費者除了可以在 White Labs NFT 平台官網上購買實體商品，也能在全球 NFT 交易平台 OpenSea 上進行交易。

無聊猿 (BAYC，The Bored Ape Yacht Club) 有 NFT 界超級網紅之稱，一隻單價最低從 94 顆以太幣起跳 (約新台幣 700 萬元)，據 OpenSea 交易平台顯示，這次美而快簽下的 33 隻無聊猿，總市值超過 2.3 億元。

由於台灣本土饒舌天團玖壹壹團長春風，本身也是 NFT 玩家與無聊猿的收藏者，看上美而快的網紅品牌電商操作能力，成為第一位授權合作者。