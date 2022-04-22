美而快跨界布局 將首開實體店、跨足民宿業

電商業者美而快 (5321-TW) 今 (22) 日召開線上法說會，總經理王志仁透露，旗下最大商業品牌 PAZZO 將首度開設實體店，以擴大導入新客，並開始進行土地開發計畫，預計將嘗試投入民宿。

王志仁指出，今年有信心營收維持高度成長，其中，旗下最大商業品牌 PAZZO 將開設 1 家實體旗艦店，藉此吸引新客，拓展體驗行銷。

另一方面，王志仁透露，美而快開始有土地開發計畫，預計嘗試做民宿，主要是因，美而快做時尚起家，接下來要將美學經濟導入其他產業，未來發展品牌已不再侷限服裝，而是發展生活多元產業。

王志仁說，過去 3 年來孵化品牌貢獻營收超過 30 億元，去年成長動能主要來自網紅品牌、生活品項大幅成長。

由於已具電商經營 know-how SOP 流程系統化，創造新事業體僅需 3 個月，同時，代工策略結盟廠商據點涵蓋台灣、廣東和越南，具備完善的供應鏈，帶動旗下 85% 新創品牌第一季淨利率達 25%。

隨著疫情促使消費者更加習慣使用電商，美而快今年仍將聚焦電商版圖布局，包括傳統電商、網紅電商、社群電商和金融電商區塊，尤其要開發網紅合作，擴大商品合作屬性至食品、生活用品、寵物、保健品和美妝等。