外資續減碼4檔金融股 這家金控5天遭出脫20萬張

本土疫情雖大幅升溫，台股今 (20) 日大漲 155.48 點，收在 17148.88 點，三大法人買超台股 44.64 億元。不過，外資持續減碼 4 檔金融股，其中，新光金 5 天以來已經遭倒貨高達近 20 萬張。

在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少 273 口至 1423 口，其中，外資多單減碼超過空單減碼，淨空單增加 2619 口至 9973 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加 7028 口，使留倉部位轉為淨空單 2718 口。

外資買超前 10 名：華航 4.9 萬張、友達 2.26 萬張、華新 2.17 萬張、群創 2.03 萬張、聯電 1.02 萬張，其餘依序為彩、兆豐金、旺宏、華邦電、國泰智能電動車。

外資賣超前 10 名：新光金 1.4 萬張、長榮航 1.2 萬張，其餘為元大金、開發金、臺企銀、大成鋼、榮剛、仁寶、力積電、慧洋 - KY。

投信買超前 10 名：力積電 1.2 萬張、元大金 1.09 萬張，其餘為華航、華新、寶成、裕民、元晶、國泰金、慧洋 - KY、光寶科。

投信賣超前 10 名：群創 1.7 萬張，其餘為中鋼、彩晶、友達、強茂、南紡、廣達、興富發、大國鋼、晶豪科。

自營商買超前 10 名：元大台灣 50 反 1 獲買超 2.3 萬張，其餘為華頓 S&P 布蘭特正 2、群創、統一 FANG、元大 S&P 原油反 1、友達、長榮、元大 S&P 石油、聯電、富邦 NASDAQ 反 1。

整體來看，今電子股止穩、金融股回神，配合台指期結算行情，不但突破萬七關卡，且帶領大盤收最高，並站上十日線，目前日 KD 交叉向上，KD 指標轉為黃金交叉，但上方面臨 4/15 空方缺口，預期短線將以驚驚漲格局為主。