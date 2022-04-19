股東會紀念品爆爭議 中鋼：取得專利並無侵權

中鋼 (2002-TW) 股東會紀念品純鈦製環保餐具爆出爭議，對此，中鋼今 (19) 日發出聲明表示，相關產品設計於專利之引用上，經承製廠商提供專利師事務所提出專利分析報告，並出具無侵害其他專利報告書，並在今年 2 月取得新型專利證書。

中鋼表示，今年度股東會紀念品自去年 8 月起即開始進行評估及準備，決定採用純鈦製環保餐具，希望透過股東會紀念品的發放，來傳達推廣環保的重要理念，並委由集團旗下的鑫科 (3663-TW) 負責承製。

而鑫科在市場上找尋數家優良廠商洽談合作事宜，在技術需求、設計理念與合作模式等方面進行商談，考量製造廠商須具備沖壓處理鈦金屬之設備與能力，經多方評估後，最終委由其中一家國內廠商製作，金屬部件採純鈦製作、塑料部件添加日本抗菌材質，是出於產品材質、抗菌要求及使用便利性等考量。

在爭議的設計上，中鋼說明，旋轉式拆疊收納方式具使用便利性，湯叉件採用吊板及吊套獨特設計組合、採用開轉扣匙面不碰手設計、餐具置放時不接觸桌面，均為鑫科特別設計，在高抗菌標準及不沾手外出使用便利設計上，提出比市售商品更高之要求。

中鋼強調，向來用心尋找優質及在地生產之股東會紀念品，並希望透過連結中鋼技術能量與鋼鐵相關材料，呈現給股東不一樣的紀念品質感，以回饋百萬股東的長期支持；同時，也理解各新創團隊對於維護自身品牌之重視與保護，會再檢視此次紀念品製作流程需要加強或改進之處，以兼顧廣大股東及社會大眾對中鋼的期許。