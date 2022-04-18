3月台股基金熱衝1.1兆 這幾檔最受投資人青睞

資金挺台股！全球股市 3 月震盪，國人「錢」進台股基金愈震愈勇，投信投顧公會最新統計，3 月台股主動基金規模一舉增加 185 億元，推升整體台股主、被動基金規模衝上 1.1 兆元新高，其中僅元大投信一家的台股主動基金規模即大增百億元，包括淨申購及規模都增加超過百億元，並囊括 3 月規模成長五強，合創三大紀錄，突顯元大投信台股基金品牌備受肯定，成為國人波動行情下的加碼首選。

在指數表現空間相對有限下，主動選股的台股基金逆勢吸金，主要投信包括元大投信、安聯投信、復華投信等都有成長，其中以元大投信增加最為驚人，旗下台股主動基金 3 月淨申購金額達 125 億元，規模也增加 119 億元，絲毫無畏盤勢震盪，繳出「雙百億」佳績力壓群雄，規模更衝上 711 億元新紀錄。

3 月台股行情先蹲後跳，受俄烏戰爭及美國升息議題影響，加權股價指數跌破年線大關，但投資人對於台股基金的投資信心不減，愈跌加碼意願愈高，帶動台股主動基金規模 3 月大增 185 億元至 4,164 億元，加上台股 ETF、台股指數型基金及台股 ETF 連結基金後，合計亦達 1.1 兆元歷史里程碑。同時，定期定額台股主動基金的扣款筆數、人數與金額全面改寫新高，其中扣款筆數增加數目遠超扣款人數，更顯示逢低增加扣款筆數，在便宜時進場買更多的策略，受投資人高度認同，作為盤勢震盪時的加碼策略，

以台股主被動基金規模最大的元大投信為例，針對定期定額投資，就祭出用「元大基金先生」APP 定期定額申購台股全系列基金免手續費活動，省時省力的投資方式，帶動旗下台股基金規模強勁成長。今年元月甫締造月配息與年終配息合計年化配息率 18% 的元大台灣高股息優質龍頭基金光是，三月單月規模便大增 37 億元，遙遙領先其他基金的數億元成長水準。

而在股市修正助攻下，追求超額報酬的元大高科技基金、元大卓越基金、元大多福基金及元大 2001 基金，亦獲逢低承接資金青睞，規模月增 10 億至 20 億不等，囊括 3 月規模成長五強。其他包括統一黑馬、元大經貿、安聯台灣大壩基金，則是少數月增 5 億元以上基金。

表一、台股基金五大投信 規模成長排行

資料來源：投信投顧公會。

表二、台股基金 3 月規模成長排行