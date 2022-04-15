〈上市櫃董事酬金〉13家上市櫃獲利衰退 董事酬勞不減反增

公司營運衰退但董事酬勞逆勢增長，一向是投資人關注的重點，根據證交所公布 2021 年上市櫃董事酬勞資料，有 13 家上市櫃公司去年獲利衰退，但董事酬勞卻不減反增。

上市公司部分共有 8 家公司，包括：利勤 (4426-TW)、永大 (1507-TW)、程泰 (1583-TW)、永豐實 (6790-TW)、長虹 (5534-TW)、群益期 (6024-TW)、國光生 (4142-TW)、明泰 (3308-TW)、太空梭 (2240-TW)，這幾家公司 2021 年獲利衰退，但董事酬勞逆勢成長。

以永大為例，去年稅後純益 7.74 億元，年減幅達 4 成，但董事酬勞卻較前年增加 24%，每位董事平均仍可領取 270 萬元的董事酬勞。

對於董事酬勞與獲利表現成反比，永大解釋，董事酬勞主要根據業內損益計算，母公業內營業利益較去年同期成長約 11%，加上董事平均席次減少，故酬金變動還在合理範圍內。

另外，程泰去年獲利較前年減少 25%，但董事酬勞卻逆勢增加逾 4 成。程泰解釋，前年受疫情影響營收下滑，但子公司處份土地利益的挹注，故稅後淨利較去 (110) 年高。

程泰表示，去年營收回穩，本業淨利較 109 年高，考量實際營運狀況穩定，加上前年有董事因疫情不支薪，在去年營收回穩下，開始支薪，因此 110 年酬金高於 109 年。

上櫃部分，包括天方能源 (3037-TW)、神盾 (6462-TW)、新復興 (4909-TW)、凱崴 (5498-TW)、夠麻吉 (8472-TW) 等 5 家公司同樣是獲利下滑，但董事酬勞卻逆勢成長。

以夠麻吉來說，去年獲利較前年大減 77%，但董事酬勞卻逆勢大增 165%。夠麻吉解釋，根據公司章程，當年度如有獲利應提撥不高於 2% 為董事酬勞，而董事酬金包含報酬、董事酬勞及業務執行費用，報酬係依薪酬委員會參考同業水準及董事專業等提交董事會核准發放，故應屬合理。