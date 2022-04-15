電源管理IC新兵報到 來頡5月中掛牌

電源管理 IC 新兵來頡 (6799-TW) 14 日舉辦上市前業績發表會，受惠全球需求逐年增加，將持續推升未來營收成長，來頡預計 5 月中旬掛牌上市。

來頡產品主要應用在 WiFi 網通、固態硬碟 SSD 及 TYPE C 等，產品並通過國際主要大廠驗證，與客戶合作關係長久穩固，並與國際網通大廠共同開發新世代產品電源管理 IC，對於產品定價具有主導權。

來頡除提供產品技術支援，也結合主晶片大廠推廣的參考設計平台，協同代理商資源與通路，拓展更多潛在客戶。

來頡去年營收為 10.55 億元，年增 65.96%；產品應用比重部分，網通及 Type-C 等資通訊類產品約佔 88% 左右；SSD、聯網家電、安防監控等 3C 消費性產品則約 12%。

來頡指出，隨著新世代 WiFi 規格推出，因具備更快傳輸速度、低延遲、穩定高效率連線及省電功能，帶動 Wi-Fi 6/6E 產品滲透率攀升，加上全球疫情尚未解除，造就宅經濟規模擴大，推升 WiFi 產品需求。

法人表示，隨著消費電子、通訊、工控、汽車等需求不斷提升，加上產業轉型所帶動的產品升級，全球電源管理晶片使用量將大幅增加，研調預估 2020~2028 年全球 PMIC 產值將有約 7.38% 的年複合成長率。