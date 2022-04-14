防疫險掀下架改版潮 3天有15張保單賣到下架

本土疫情急遽升溫，確診案例天天改寫新高，民眾瘋搶防疫保單，導致多家產險公司的防疫保單因到達風險胃納量而下架，據金管會保險局最新統計，到今 (14) 日為止，仍在市場上販售的防疫保單有 66 張，比 11 日公布的 81 張，等於短短 3 天內就少了 15 張。

保險局日前統計，今年以來截至 11 日，有 19 家保險公司販售 81 張防疫保單，其中 49 張是防疫險、32 張是疫苗險，但是今天公布最新數據，防疫保單只剩下 66 張。保險局副局長林志憲表示，最近多家保險公司在做商品調整，4 月份已有 2 張防疫保單向保險局通報停售，此 2 張防疫保單確定下架不會再賣，但保險公司還會改版推出新的商品。

近來熱銷的防疫保單，年繳保費約在 6 百元上下，「隔離確診」就可賠 4 萬至 8 萬元不等，目前中國信託產險的「防疫新生活」昨日晚間 7 點就公告停售，和泰產險「新疫點零」補償型 B 方案也已經下架。據了解，接下來旺旺友聯「疫應俱全」、以及和泰產險「疫起挺你 2.0」分別於 4 月 18 日、5 月 1 日下架。

明台產險也祭出新規，該公司防疫險商品自 4 月 14 日起統一改由官網網路投保，停止線下業務員人工送件方式，且網路投保的生效日設定在投保當天之後的第 5 天生效，若是在生效日前遇到隔離或確診即無法理賠。

林志憲表示，保險公司商品設計時本應設定其可承受的風險胃納量，並適時檢視保險費率的適足性，又產險適用損害填補原則，產險公司如審酌疫情發展狀況，重新檢視現行商品的保險金額、承保範圍等是恰當的，民眾可依據自身風險需求，及可能因疫情衍生的經濟損失範圍，選擇適合的商品。