全球外在環境變數多 晶焱謹慎看待下半年

IC 設計廠晶焱 (6411-TW) 今 (12) 日召開法說會，展望後市，執行副總洪如真表示，由於外在環境干擾、供應鏈面臨疫情等因素，儘管下半年有開學、聖誕節、農曆年前拉貨等傳統旺季效應，仍會謹慎看待下半年。

晶焱首季營收 8.88 億元，年減 11.47%，創下一年半新低，洪如真坦言，由於全球通膨、俄烏戰爭影響，終端品牌客戶正調整庫存，加上 ODM 工廠有不齊料情形，公司第二季也持續配合客戶調整生產順序，有效發揮產能。

總經理姜信欽指出，隨著半導體持續往先進製程推進，電晶體尺寸不斷微縮，靜電對電子產品的傷害越來越大，ESD/EOS 變成無法迴避的零組件，而晶焱則是扮演 ESD 解決方案的供應商。

晶焱近年也積極拓展車用、工控領域，去年兩大產品營收比重分別為 5%、9%，其中，車用客戶包括中國上汽集團、日本三菱、日本電產 Nidec、台灣納智捷等，。

姜新欽看好，儘管公司為單一技術產品，但可應用在各類應用產品，目前已導入 3C、網通、工控、衛星等應用，將持續增加在各領域的市占率，看好未來營收成長動能會著重在快充產品、5G 等產品。

晶焱去年毛利率衝上 47% 的歷史新高，不過，洪如真預期，今年由於供應鏈如物料、物流、能源等生產成本提高，加上終端市場需求大幅調整，若調配生產順序需付出較高的成本，對長期毛利率產生部分影響。