信實4/29上櫃 今起競拍19日底價48.33元

信實 (6721-TW) 擬在 4 月 29 日上櫃掛牌，是台灣首家以清潔服務為主的掛牌公司，上櫃前公開承銷張數 2400 張，將今 (11) 日至 13 日競價拍賣投標，競拍底價為每股 48.33 元，以價高者優先得標，每人最高得標張數合計不超過 240 張，並於 4 月 15 日開標。信實上櫃前承銷案並將於 4 月 19 日辦理公開申購。

信實成立於 2008 年，在服務品質的口碑肯定下，囊括國內重大海陸交通案場，業績及獲利表現穩定成長，2021 年營收更達 22 億元水準，稅後純益 1.09 億元，每股純益為 5.44 元，並擬配發 4 元現金股利。

信實指出，迄今已有逾 4000 名員工，並取得國際認證包括 ISO-9001 及 ISO-45001，全方位提昇客戶之物業價值。

信實提供「物業管理、清潔服務、機電空調維護及保全監控」等一條龍服務之綜合管理服務，並以專業、用心、創新、負責的態度服務客戶，深耕據點遍及台灣 15 個縣市，履約實績多元，包括國全台要大型交通案場，如桃園機場、松山機場、台鐵、北捷等、科學園區、醫院、展演場館、政府機關、學校等機構，計逾 146 案場。

展望未來，信實將秉持以人為本之核心價值持續發展，不僅維繫舊有案場滿意度，未來之重大建設如桃園機場第三航廈信實也不會缺席，此外，信實也於 2020 年起也拓展業務版圖至居家照護業務，藉以串連社區能量。