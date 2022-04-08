警惕！新冠重組毒株XE全球快速蔓延

新冠重組毒株 XE 全球快速蔓延，巴西、英國、香港、台灣、印度等地區都發現 XE 毒株，且 XE 的傳播速度比 Omicron 亞型變異株 BA.2 快 10 倍。

巴西衛生部周四（7 日）確認出現首例 XE 毒株感染病例，由 Butantan Institute 發現並通報。衛生部說，完整接種疫苗者，可獲得最大保護力，但目前巴西打加強針的成年人不到一半。

今年 1 月 19 日，XE 毒株在英國首次被發現，是 Omicron 亞型變異株 BA.1 和 BA.2 的重組變異株。英國衛生安全局的數據顯示，目前英國已確認 600 多例病例，其傳播力比 BA.2 強近 10%。

4 月 1 日，香港衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，香港大學團隊發現 2 月初有兩名抵港旅客感染 XE 毒株，但病毒未流入社區。

4 月 2 日，台灣流行疫情指揮中心證實，發現一例感染 XE 變異毒株的病例。該病例 3 月 18 日從捷克入境，採檢結果呈陽性，屬無症狀病例。

4 月 6 日，印度孟買市政府說，發現一例新冠重組毒株 XE 確診病例，這是印度首度發現 XE 毒株。該病例是一名 50 歲女性，已完整接種新冠疫苗，未出現嚴重症狀。

世界衛生組織（WHO）在 3 月 29 日的疫情報告中指出，初步數據顯示，XE 毒株的傳染性比 BA.2 毒株有更強，但需更多數據才能確認具體情況。

WHO 公布的數據另顯示，在最近一周全球新增確診病例中，感染 BA.2 毒株的病例占 93.6%，顯示此毒株已成為主流毒株。美國首席防疫顧問佛奇預料，此毒株可能導致美國染疫人數增加，並在秋天引發新一波疫情。