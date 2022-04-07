長虹內湖豐匯商業科技大樓 以30.68億元整棟出售

長虹建設 (5534-TW) 銷售再傳捷報，繼去年長虹新銳科技大樓以整棟 15.76 億元出售給台灣立訊精密，今 (7) 日公告，位於內湖區「長虹豐匯商業科技大樓」由「領航家投資興業公司」砸 30.68 億元全棟收購。

長虹今天簽訂台北市 「長虹豐匯商業科技大樓」房地預售買賣契約書，標的位於台北市內湖區潭美段五小段辦公大樓，土地持分面積 685.6 坪，建物總面積約 4133.45 坪，另外還包括停車位 120 位，交易總價為 30.68 億元。

長虹指出，「長虹豐匯商業科技大樓」買方是領航家投資興業公司，並以整棟交易方式價購。

「長虹豐匯商業科技大樓」位於台北市內湖區行善路，為地上 13 層樓、地下 5 層的商辦大樓，目前正在施工中。

長虹 2021 年營收 48.49 億元，毛利率 38.05%，年增 5.72 個百分點，稅後純益為 12.8 億元，年減 51.13%，每股純益 4.41 元。

長虹建設 2022 年將有總銷 28 億元的「林口交響苑」成屋銷售入帳，並有總銷 20 億元「長虹帝璽」將在 6 月完工，2023 年長虹建設則有 160 億元的建案可以完工，都是未來的營運動能。