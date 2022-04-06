全球億萬富豪榜 台灣51人上榜 張聰淵身價破百億美元

《富比士 (Forbes)》本周公布 2022 年全球億萬富豪榜，受疫情及金融市場動盪影響，身價十億美元的上榜人數較去年減少 87 位，這些金字塔頂端的富豪，總財富比一年前少了 4000 億美元。

在所有上榜富豪中，美國富豪數量為 735 位，位居全球第一，包括首富特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk)，身價 2190 億美元，亞馬遜創辦人貝佐斯 (Jeff Bezos) 以 1710 億美元淨資產，名列第二。

台灣總計 51 人身價突破 10 億美元，人數排名全球第十。其中，74 歲的張聰淵以 117 億美元的淨資產蟬聯台灣首富，全球排名第 163 名，也是台灣唯一進入百億美元俱樂部的成員。

過去兩年都是台灣首富的張聰淵，從事鞋業已超過 50 年，創辦「宏福實業集團」，生產 Nike、Converse、Puma 等品牌的運動休閒鞋。他在 2004 年於深圳成立華利實業，2021 年掛牌上市後股票大漲，幫助他的身價扶搖直上。

台灣進人 500 大富豪的則有 6 位，在張聰淵之後，旺旺集團老闆蔡衍明，身價 78 億美元 (全球 296 名)，排名第二，其後是長春集團聯合創辦人林書鴻，身價 72 億美元 (全球 330 名)，鴻海創辦人郭台銘身價 69 億美元，排名第 4(全球 350 名)。

廣達集團創辦人林百里排名第 5，身價 59 億美元 (全球 431 名)，潤泰企業集團總裁尹衍樑以 54 億美元 (全球第 490 名) 身價，名列台灣第六。

《富比士》指出，今年全球擁有 10 億美元以上資產的富豪共 2668 人，低於去年的 2755 人。其中，美國所占人數最多，達 735 人，總資產 4.7 兆美元，中國含香港、澳門，共有 607 人居次，總資產 2.3 兆美元。

儘管市場困難重重，過去一年還是有 236 人，成為億萬富豪中的新面孔。