上市櫃獲利衝新高 專家表示：「不能忽略1警訊！」

在美國聯準會鴿派官員釋出偏鷹言論後，市場預期聯準會可能採取更激進的緊縮政策，使得昨日美國科技類股立即面臨壓力，其中費城半導體下挫 4.53%，成為盤面的重災區，加上台灣本土疫情有持續擴大跡象，諸多利空使得台股今 (6) 日開盤受到壓抑，盤中一度下挫達 200 餘點，光是 (2330) 台積電就使得指數跌掉約 88 點，但在金融、傳產等族群撐盤帶動下，指數終場跌幅收斂，收在 17528 點，下跌 103 點，力守年線，成交量為 2618 億。

對此對此永誠投顧分析師劉良梅表示，台股早盤開盤雖立即面臨補跌壓力，量能一度逾 3000 億，但觀察終場成交量較早盤縮小且跌幅收斂，表示市場不但並未恐慌且還有低接買盤進駐。這也代表台股非常的強，主因來自於去年整體上市櫃公司獲利強勁，劉良梅進一步表示，整體公司獲利強勁對於目前台股「一喜一憂」。

一喜是整體上市櫃企業獲利創新高，高殖利率低本益比成為目前指數最佳的保護傘，因此要出現大幅度修正難度非常的高。

而憂慮的是，去年大部分企業獲利基期已相對高，在目前戰爭因素、封城、通膨、升息等種種不確定因素環伺的環境下，各個公司今年能否續創榮景，維持強勁的獲利，是市場目前最大的擔憂，也是近期電子族群積弱不振的主因。

如此一來，就容易使得指數呈現區間震盪、操作難度高，但劉良梅也提醒投資人不要太悲觀，選股不選市會是目前最佳策略。

她表示，即使市場對於電子族群存有疑慮，但長遠來看，科技進步對於半導體需求將只增不減，這會是未來半導體成長的動能，本波已有許多電子個股出現超跌的可能性，長線投資人可以密切留意布局機會，此外，搭配產業趨勢也是一大重點，如碳中和、新能源、儲能、鋼鐵，電動車產業，都是未來發展趨勢及方向

其中鋼鐵族群也是劉良梅相當看好的產業之一，主要是通膨疑慮加戰爭受惠，這時就可以留意中鋼 (2002-TW)、中鴻 (2014-TW)、東和鋼鐵 (2006-TW)，短期供需仍然會相當吃緊，因此若短線急跌，投資人可以布局。

最後，電動車是今年的重頭戲， 其中電動車成本最高為電池，因此得電池者得天下，這時就可以留意三元鋰電池康普 (4739-TW)、美琪瑪 (4721-TW)，磷酸鐵鋰電池立凱 - KY(5227-TW)、長園科 (8038-TW)，充電樁飛宏 (2457-TW) 等，劉良梅團隊也為此整理了電動車供應鏈供投資人參考。

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