中國最大通訊平台微信取消NFT帳號

騰訊 (Tencent)(0700-HK)(TCEHY-US) 所屬的微信 (WeChat) 已經取消了一些與所謂的非同質代幣 (NFT) 相關的帳戶，並釐清了有關這些數位收藏品的規定。

NFT 是有效的數位代幣，例如藝術品，它已廣受歡迎，有些售價甚至高達數百萬美元。它們通常出自區塊鏈平台，主要是以太幣，人們用加密貨幣支付 NFT。

但中國對數位貨幣採取強硬立場，禁止在中國進行交易。中國的 NFT 不是用加密貨幣購買，而是以人民幣支付。而且它們也不是建立在像以太幣這樣的區塊鏈上，而是建立在監管機構監督的其他區塊鏈上。

但是，中國尚未對 NFT 進行監管。用戶可以從市場購買這些數位收藏品，但二級交易受到嚴格限制。由於 NFT 可能具有高度投機性，因此科技公司正在採取謹慎的態度，以免在即將推出的任何監管措施中站錯隊伍。

騰訊表示已「整頓」微信公眾號，以防範數位貨幣交易中的投機風險。

騰訊發言人沒有證實部分帳戶已被取消。但微信在類似推特的服務微博上的官方帳號周三 (30 日) 回應了當地媒體一篇這些帳號被封禁的報導。

它在其平台上闡明了有關 NFT 帳戶的規則。騰訊認證的公眾號可以展示數位收藏品，但不能提供二次銷售。公眾號所有人必須提供證明，證明已獲得中國網絡空間監管機構的註冊和批准。

騰訊表示，微信的 mini 程式只能展示 NFT。mini 程式是在微信內部運行的輕量級軟體。