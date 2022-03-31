MinLED題材發燒 富采躍居首季十大爆紅股冠軍

Yahoo 奇摩股市今 (31) 日公布首季台股熱門指標，受惠 MiniLED 題材發燒、需求熱絡下，首季爆紅股冠軍由晶電、隆達合資成立的富采投控 (3714-TW) 拿下，此外，半導體族群也重獲投資人青睞，包含台積電 (2330-TW) 在內共有三檔入列前十大爆紅股。

Yahoo 奇摩表示，台股在農曆春節前，在各類大型股帶動下一度攀上 18619 點歷史新高，但隨著年假結束、俄烏等地緣政治變數全面升溫，導致避險情緒快速升高，台股更一度跌破萬七大關，觀察前十大爆紅股就涵蓋傳產、金融、電子等族群。

Yahoo 奇摩進一步分析，前十大爆紅股仍以半導體族群占多數，其中，半導體大廠設備大廠辛耘 (3583-TW) 產能已經排到第四季，也規劃下半年在擴再生晶圓產能，排名第 6，至於晶圓代工廠力積電 (6770-TW)、台積電則分居第 7、10 名。

今年第一季 Yahoo 奇摩股市網友討論度最高的十大爆紅股依序為，富采、中環 (2323-TW)、榮運 (2607-TW)、台企銀 (2834-TW)、和益 (1709-TW)、辛耘、力積電、台中銀 (2812-TW)、歐買尬 (3687-TW)、台積電。

ETF 方面，Yahoo 奇摩股市觀察，五大爆紅 ETF 榜單仍以高股息、成長股相關 ETF 最獲投資人青睞，依序為富邦特選高股息 30、國泰永續高股息、元大台灣 50、富邦台 50、元大台灣 50 反 1。