〈能源盤後〉克里姆林宮否認談判進展 原油收復前一日跌幅再上漲

原油期貨價格周三 (30 日) 收高，係因市場對前一日俄烏談判的進展出現質疑聲浪，對該地區原油供應的擔憂情緒又升溫。

美國官方數據顯示，上周原油庫存下降，而汽油和蒸餾油庫存上升，在報告公布後，油價持續上升。

能源商品價格

5 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 3.58 美元或 3.4%，收每桶 107.82 美元，前一日下跌 1.6%。

5 月交割的 Brent 原油期貨價格上升 3.22 美元或 2.9%，收每桶 113.45 美元，前一日下跌 2%。

5 月交割的天然氣期貨價格上漲 5.2%，收每百萬 Btu 5.605 美元。

4 月交割的汽油期貨價格上漲 3.8%，收近每加侖 3.325 美元。

4 月交割的熱燃油期貨價格上漲 2.5%，收每加侖 3.809 美元。

市場推動力

原油收復了周二的跌幅後還上漲了一些。

周二因俄媒 TASS 報導稱，俄國防部次長 Alexander Fomin 表示，俄羅斯將減少向基輔 (Kyiv) 和切爾尼戈夫 (Chernihiv) 方向的軍事活動，且莫斯科代表團團長稱俄方與烏克蘭在土耳其的談判具有建設性，油價隨即走低。

但據報導，克里姆林宮發言人 Dmitry Peskov 周三表示，俄羅斯在烏克蘭周二的提議中，沒有留意到任何「真正有希望」的東西。

烏克蘭總統澤倫斯基 (Volodymyr Zelensky) 和美國官員也對是否有俄軍撤離的任何承諾轉為懷疑。美國防部發言人 John Kirby 表示，美國已發現少量俄羅斯地面部隊從基輔撤退，但看起來部隊只是在重新部署。

價格期貨集團高階市場分析師 Phil Flynn 表示：「無論和平談判是否真實，全球市場無論如何都供應不足卻是事實。石油價格已經將戰爭風險溢價納入，也會將該溢價取出，但在戰爭煙硝散去後，我們還是返回到供應不足的狀態。」

與此同時，德國商銀分析師 Carsten Fritsch 指出，本周原油價格下滑，有時跌幅甚至超過 10%，「這使得 OPEC + 明日會議上更不可能做出擴大增產的決定」。

分析師預期，OPEC+ (石油輸出國組織與包含俄羅斯在內的盟國) 將在周四召開的會議上堅守 5 月產量增加 40 萬桶 / 日的計畫。

OPEC + 去年 7 月會議表示，自今年 5 月 1 日起，OPEC + 的生產基準量將適度調升，但 OPEC + 整體一直尚且無法實現全部生產配額。

DTN 高級市場分析師 Troy Vincent 認為，OPEC + 調升生產基準後，不會改變當前每月增產的路徑。「雖然基線的變化可能略略微影響單個成員在未來不斷增加的產量中所佔的份額，但應該不會影響總量。」

另外，波蘭宣布了到 2022 年底自行停止進口俄羅斯石油的計畫；面對俄羅斯要求以盧布支付大宗商品的作法，德國對天然氣供應發出預警，呼籲消費者節約能源。

供應報告

美國能源資訊署 (EIA) 周三公布上周 (3/25 止) 的美國石油庫存減少 340 萬桶，連續第二周減少。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預期上周美國原油供應減少 170 萬桶。美國石油協會 (API) 周二公布，上周原油庫存減少 300 萬桶。

EIA 也公布，上周汽油庫存增加 80 萬桶，蒸餾油庫存增加 140 萬桶。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預期上周汽油減少 190 萬桶，蒸餾油減少 150 萬桶。

Kpler 美洲首席石油分析師 Matt Smith 表示，汽油和蒸餾油供應量上升，係因兩者的隱含需求均下降了，尤其是蒸餾油。

EIA 數據顯示，上周俄克拉荷馬州庫欣、紐約商品交易所交割中心的原油庫存小幅下降 100 萬桶，而戰略石油儲備 (SPR) 的庫存下降 300 萬桶。





