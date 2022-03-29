保險公司AIG旗下壽險及退休業務部門將IPO

美國保險公司 American International Group Inc (AIG-US) 的壽險和退休業務的控股公司 SAFG Retirement Services Inc 周一 (28 日) 在美國申請首次公開募股 (IPO)。

在文件中，SAFG 報告截至 12 月 31 日的年度總收入為 233.9 億美元，成長 55%。同期調整後的稅後獲利成長 14.5% 至 29.3 億美元。

這將是美股今年最重要的上市案件之一。雖然投資人對 IPO 的興趣因近期股市波動而顯著減弱，因為擔心聯準會 (Fed) 大幅升息和美國經濟受地緣政治緊張局勢影響。

AIG 去年 7 月宣布以 22 億美元將該部門 9.9% 的股份出售給私募股權公司黑石集團 (BX-US)。

AIG 於 2020 年首次宣布決定將其壽險和退休業務與其產險和意外險業務切割，以回應多年來激進投資客分拆公司的想法。

這家保險公司於 2017 年開始重組其承保業務以提高其核心業務獲利能力，去年該公司表示該過程已基本完成，現在正轉向專注於業務成長。

AIG 周一表示，在 IPO 後，它將繼續擁有 SAFG 50% 以上的股份。

該部門上市後將更名為 Corebridge Financial Inc。摩根大通、摩根士丹利和 Piper Sandler 是此次發行的承銷商。