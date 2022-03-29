國喬去年EPS 6.47元 擬配2元現金股利創30年新高

國喬 (1312-TW) 今 (29) 日公布去年財報，第四季純益 8.36 億元，季減 42.5%、年減 57.6%，每股純益 0.91 元；全年純益 58.9 億元，年增 43.14%，每股純益 6.47 元。

國喬董事會決議去年盈餘分派案，每股擬配 2 元現金股利，配息率 30.9% ，以今日收盤價 26.8 元計算，現金殖利率達 7.46%，創下 30 年新高。

國喬去年第四季營收 57.3 億元，季增 1.4%，年增 12.2%，毛利率 13.89%，季減 4.89 個百分點、年減 15.3 個百分點，營益率 5.73%，季減 5.7 個百分點、年減 15.3 個百分點，純益 8.36 億元，季減 42.5%、年減 57.6%，每股純益 0.91 元。

國喬去年營收 225.4 億元，年增 36%，毛利率 20.5%，年增 1.85 個百分點，營益率 12.92%，年增 2.32 個百分點，純益 58.9 億元，年增 43.14%，每股純益 6.47 元。

國喬表示，公司持續在中國擴產，預計今、明兩年將能貢獻營收、獲利。其中，中國投資的漳州奇美第一期 ABS 擴產已於上季完工投產，ABS 年產能新增 45 萬噸 ，第二期 PS 新產能將於今年底試車投產，PS 年產能新增 35 萬噸；泉州國亨 PDH、 PP 新產能將於明年第三季底試車投產。