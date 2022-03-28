雃博去年純益降至1.02億元 EPS 1.01元 擬配息0.55元

醫材廠雃博 (4106-TW) 受到原物料、航運成本影響，去年第四季稅後純益雙減，僅 760 萬元，每股純益 0.07 元；全年雙率雙降，純益降至 1.02 億元，年減 1.9%，每股純益 1.01 元。
雃博董事會仍通過股利分派，擬配每股 0.55 元現金股利，配發率超過 5 成，以今日收盤價 27.3 元估算，殖利率約 2%。
雃博去年全年營收 23.74 億元，年增 18.36%；毛利率 41.57%，年減 0.73 個百分點；營益率 4.39%，年減 0.55 個百分點。
雃博去年第四季表現方面，單季營收 6.18 億元，季增 3.34%、年增 11.55%；毛利率 39.33%，季減 2.21 個百分點、與 2020 年第四季相當；營益率 - 0.82%，較前一季與前年同期盈轉虧；稅後純益 760 萬元，季減 75.4%、年減 45.4%，每股純益 0.07 元。
展望今年，雃博為讓全球化布局更完整、提升品牌辨識度，今年推出新品牌「Wellell」，預計三年內完成產品品牌轉換，將擴大布局美國高階醫療氣墊床市場，目標今年氣墊床營收比重提升至 60%，期望在優化產品組合下，拉高毛利率表現。
另一方面，面罩呼吸器則面臨主動元件缺貨、漲價等不利因素，今年會以穩定既有客戶為主，預期營收比重將會比目前的 13% 略降一些。