漢翔第二架新式高教機交付 明年起進入量產

漢翔 (2634-TW) 今 (22) 日宣布，繼量產第 1 架新式高教機於 11 月 29 日成功飛交空軍台東志航基地後，第 2 架高教機於今日也由董事長胡開宏親自率領飛交，明年起新式高教機將進入大量量產階段，未來將依時程生產 66 架高教機，預計於 2026 年完成全數交機。

漢翔說明，胡開宏今日同乘編號 11001 的新式高教機原型機，上午 9 點 20 分在台中清泉崗基地起飛，親率編號 1102 的第 2 架量產機飛越中央山脈，在台東外海會同已飛交的第一架量產機 1101 機進行高速低空衝場，以三機品字編隊，高度 300 呎，加速 400 海浬低空衝場，通過台東志航基地向空軍致意，繞行一圈後落地，正式交付空軍。

胡開宏表示，漢翔創軍機國產和軍機維保一條龍作業的一個重要里程碑，並已在志航基地成立專門的勇鷹高教機維保團隊，在空軍和中科院的協助下，為空軍提供完整且即時的維修保養服務。

胡開宏強調，所有國機國造工作進度皆按計畫進行，隨著新式高教機明年進入大量量產，未來交機數逐年攀升，將依既定時程生產 66 架高教機，預計於 2026 年完成全數交機，挹注長期穩健的營收。

另一方面，漢翔已組織一群具有軍機維修背景的專業人員作為維保團隊，設有聯合管制中心和飛修廠，聯合管制中心負責計畫管理及人員訓練等行政業務，而在 11 月 12 日也順利完成高教機首批種子教官第一階段的結訓作業，總計有空軍官校、第一聯隊、第三聯隊及第七聯隊等 6 位飛官，另有執行試飛測試驗證的航發中心 2 位教官，皆具備操控高教機的資格與能力。

漢翔表示，高教機一案無論是飛機、飛行員或其他相關後勤支援作業皆已備妥，待後續正式成軍、服役。