〈健和興法說〉充電槍出貨續倍增 全年營收雙位數成長

端子、連接器廠健和興 (3003-TW) 今 (24) 日召開線上法說會，公司認為，今年車用及綠電需求佳，全年營收將雙位數成長，其中，充電槍可望倍增，也規劃在彰化建新廠，充電槍產線將同步翻倍。

健和興表示，今年充電槍動能將來自美系電動車的旅充，以及新創車廠客戶，都是以 AC 為主，預計今年充電槍出貨可望延續去年倍增的態勢，出貨數估將達數十萬套，整體車用營收將有雙位數成長。

在綠電方面，健和興表示，目前拿下中國儲能、太陽能及風力發電客戶的單子，在基建、能源轉型的趨勢下，今年綠電事業也將有雙位數成長；家電需求則較為平穩。

健和興表示，目前台灣彰化以及中國蘇州的廠區稼動率都達 90% 以上，有先透過去瓶頸化與加速導入自動化，增加 1 成產能；另外，兩班制增為三班制，總產能可提高 3 成。

不過，由於需求強勁，健和興也規劃在彰濱廠區附近建新廠，預計第二季動工、明年上半年完工，屆時充電槍產線將從目前 2 條增加至 5 條。

健和興前二月營收占比來看，綠電 71%、車用 19.6%、家電 9.4%，毛利率以車用高於平均水準最佳、綠電約在平均之間、家電則低於平均；產能比重方面，台灣 65%、中國 35%。

健和興前二月營收 7.83 億元，年增 16.3%，稅前盈餘 1.99 億元，年增 32.8%，每股稅前盈餘約 1.28 元，營收及純益、每股純益均創同期新高。