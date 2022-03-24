九成消費者熱愛非現金支付 前五大消費場景出列

Money101 今 (24) 日發表 2022 消費者支付調查，後疫情新生活讓消費者支付習慣迅速多面向轉變，尤其嗶經濟興起，各家行動支付進入戰國時代，此問券預測未來逐漸趨向非現金交易的社會，高達 90% 消費者未來傾向以非現金支付。而前五大非現金支付場景轉變為：1. 網路購物、2. 加油 / 停車、3. 美食外送、4. 超商消費、5. 一般實體消費。

據 2022 消費者支付行為調查顯示，高達近五成消費者主要以行動支付 / 電子錢包為主，其次信用卡支付 （27.7%）、簽帳金融卡 （14.1%）、現金為主 （10.7），其中仍有消費者習慣僅用現金支付 （1.9%）；此問券預測未來逐漸趨向非現金交易的社會，高達 90% 消費者表示未來將持續且更常使用非現金支付工具，其中 44.4% 消費者表示將全面改以非現金支付為主，46.3% 持現金與非現金支付同時並存。

根據金管會統計，2021 年非現金支付筆數為 47.26 億筆，相較去年 52.21 億筆，跌幅近 9.4%。但交易金額與去年相比大舉上升 469 億元。 信用卡總流通卡數截止至今年 1 月份總發卡數達 5285 萬張，與去年同期總流通卡數約 5033 萬張相比，有 5% 漲幅。

Money101 總經理朱本傑表示，信用卡是最受消費者親睞的金融產品，尤其在疫情擴散期間，非現金支付頻率高漲，Money101 為深入了解消費者需求，不定期進行市調普查掌握消費者輪廓與行為，精準掌握消費者對於金融產品的需求，為消費者找到適切金融產品；2021 全年成功協助逾 20 萬消費者成功申辦信用卡、信貸方案、虛擬網銀及證券戶等金融產品。

疫情與生活共存下，無接觸金融支付方式無形擴散至消費者生活，尤其網路購物、加油／停車、美食外送（UberEats/ foodpenda) 及超商與一般實體消費，皆進入前五大消費者常態非現金支付場景。

值得一提的是，雖然大眾普遍對於非現金支付習以為常，若談及金融個資信任程度， 消費者表示「完全信任金融安全機制」與「存有疑慮但仍會使用非現金支付」，均各佔 41.9%，而完全不信任金融資訊安全但仍會使用非現金支付占 11.9%、完全不信任金融資訊安全僅以現金交易則有 4%，可以看出有一成五的民眾不信任金融資安。

而自疫情升溫，除了宅經濟外，更興起一波投資潮，從 Money101 瀏覽量可看出國人對 NFT、虛擬貨幣、美股議題相當感興趣，與去年同期二月相比瀏覽量爆量翻倍成長，可見國人對投資議題仍持續延燒。

在深耕台灣市場達 8 年之際，Money101 不再僅是消費金融產品比較平台，朱本傑表示，Money101 提倡的價值主張定調為「讓消費金融貼近生活，共享金融理財知識」，希望透過多元化內容經營與運用大數據個人化推薦的應用，向消費者、金融機構與第三方結盟，深耕穩定而健全的金融教育生態圈，且為回饋消費者將推出一系列 8 週年慶活動。