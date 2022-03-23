京站設業績高標 拚全年營收回到疫情前水準

百貨業者京站 (2942-TW) 今 (23) 日指出，隨著疫情逐漸趨緩，整體人流可望漸回穩，今年內部設下全年業績要回到疫情前水準的高標，京站不諱言，通膨是零售業的負面因素，還有疫情變數存在，但仍積極透過線上線下共同導流、鞏固會員等方式，全力拉抬業績動能。

京站去年合併營收 11.05 億元，年減 18.84%，京站不諱言，每遇到一次有確診足跡閉店清消，就會衝擊來店人潮長達 2 周，因此，去年受疫情衝擊大，而今年 1 月本土疫情再度升溫，也使農曆年節檔期受到影響，前 2 月合併營收 2.22 億元，年減 5.76%。

不過，京站認為，今年下半年若開放跨境旅遊，觀光客源增多，有利推動業績動能，可以期待整體人流處在逐漸回復的趨勢。

針對國內消費者，由於京站主要客群是年輕客層，近年來積極發展線上布局，並透過直播與年輕顧客加強連結，去年續增約 4 萬名卡友，至今總卡友數已達 98 萬人。

京站也不諱言，通膨對零售業而言是負面因素，儘管餐飲漲勢較明顯，非食品類還不至於完全反映，預料接下來廠商折扣將無法給出太多空間，等同變相漲價。

京站將從 3 月 31 日起至 5 月 8 日進行女王購物節促銷，除了全館 8 折起，強打全館 4000 送 200 加化妝品 / 內衣 / 香氛 2000 送 200，另友卡友獨享加碼送振興金滿 4000 送 100 元，憑行動 Q 卡用 Pi 拍錢包刷玉山 Pi 卡 4000 送 400 元 ，總回饋率高達 22.5%，藉此搶攻母親節檔期的龐大消費版圖。