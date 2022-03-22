長華集團推廣高球 首次冠名贊助TPGA巡迴賽

長華 *(8070-TW) 今 (22) 日表示，為推廣台灣高爾夫活動，展現企業社會責任，聯合旗下長科 (6548-TW)、易華電 (6552-TW) 以集團名義，贊助自 2022 年至 2024 年舉辦台灣職業高爾夫協會 (TPGA) 巡迴賽系列之一的肇喜登峰巡迴賽。

2022 年度 TPGA 巡迴賽由長華公開賽作為開幕戰，時間訂於 3 月 23 到 26 日在高雄信誼高爾夫球場開打，長華集團總裁黃嘉能今日也應邀出席開球儀式。

TPGA 台灣巡迴賽 1 年通常舉辦 14 場，而肇喜登峰巡迴賽是 TPGA 年度重要賽事之一，全年共計 6 場，是由三商行創辦人翁肇喜董事長出資贊助，今年肇喜登峰巡迴賽第一場公開賽是由長華集團單站冠名主辦，也是 TPGA 巡迴賽的開幕戰，預計於 23 日到 26 日展開四天的賽程，總獎金達 315 萬元。

黃嘉能表示，這是長華首次冠名贊助高爾夫賽事，也預祝每位參賽選手能發揮最佳實力，打出自己理想的成績。

長華集團近年秉持回饋社會及提升運動風氣，支持國內體壇發展，從個人競技的高爾夫、體操到重視團隊實力的棒球，除培育菁英選手或隊伍外，也開始冠名主辦賽事。

黃嘉能期許透過企業的力量及號召，帶動社會對於運動風氣的重視，鼓勵國人對於運動人才的培養，希望未來培育更多優秀選手，幫助他們在世界高球舞台發光發熱。