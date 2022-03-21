信紘科去年獲利年增74% EPS 3.27元創新高

半導體設備廠信紘科 (6667-TW) 公布去年財報，受惠廠務系統需求暢旺以及拆移機服務工程業務延伸，去年營運三率三升，全年稅後純益 1.3 億元，年增 73.63%，每股稅後純益 3.27 元，雙雙創下歷史新高。

信紘科董事會也決議通過股利派發案，每股擬配發約 2.94 元現金股利，配發率達 89.91%，為連續四年達 8 成，以今日收盤價 83.6 元推算，殖利率約 3.52%，預計一共發出 1.17 億元的現金。

信紘科去年第四季營收 5.11 億元，季增 12.8%，年增 35.19%，毛利率 23.11%，季增 2.1 個百分點，年增 5.51 個百分點，營益率 9.19%，季增 0.4 個百分點，年增 5.28 個百分點，稅後純益 0.4 億元，季增 17.65%，年增 185.71%，每股稅後純益 1.01 元，

信紘科去年全年營收 17.61 億元，年增 35.88%，毛利率 21.77%，年增 3.25 個百分點，營益率 8.65%，年增 4.7 個百分點，稅後純益 1.3 億元，年增 73.63%，每股稅後純益 3.27 元。

展望首季，信紘科看好，隨著半導體產業持續投入資本支出，進行新廠擴建、產能擴增計畫，公司廠務系統、拆移機工程服務接單也暢旺，預期整體營運將持續成長。