莫德納CEO在疫情期間售股獲利逾4億美元

根據該公司證券申報文件，莫德納 (Moderna)(MRNA-US) CEO 班塞爾 (Stephane Bancel) 自新冠疫情開始以來已售出 4.08 億美元的公司股票，平均每周約 360 萬美元，因為該公司的股票因開發和推出新冠病毒疫苗而飆升。

在疫情之前，這家位於麻州劍橋的生技公司及其法籍 CEO 在生技界之外並不廣為人知。然而，隨著莫德納與美國國立衛生研究院 (NIH) 合作並在納稅人的支持下執行「蜂速行動」(Operation Warp Speed)，迅速開發出兩劑新冠疫苗，成為突破性的成功案例。

根據疾病控制和預防中心 (CDC) 的數據，莫德納疫苗現在是美國僅次于輝瑞公司 (PFE-US) 的第二大最常用的新冠疫苗，已接種超過 2.09 億劑。

Equilar 研究主管 Courtney Yu 表示，班塞爾的售股金額代表該公司的股票在疫苗成功方面的表現。

自 2020 年 1 月 23 日首次宣布獲得疫情防範創新聯盟的資金以開發新冠病毒疫苗以來，莫德納的股價已飆升 614%。FDA 於 2020 年 12 月授予莫德納疫苗的緊急授權。

莫德納的新冠疫苗仍是這家生技公司目前唯一的市售產品。這些疫苗讓班塞爾成為億萬富翁，根據他在 3 月 1 日申報的持股量和周三的收盤價，估計該公司淨資產超過 53 億美元，並為投資人創造了意外之財。

這家成立 12 年的公司於 2018 年 12 月上市，去年創造了 122 億美元的首次獲利，新冠疫苗銷售額達 177 億美元。它預計今年其疫苗銷售額至少有 190 億美元。