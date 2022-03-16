集雅社聚焦展店策略 年底再開6家據點衝刺營運

家電通路商集雅社 (2937-TW) 新任總經理蘇在基今 (16) 日指出，聚焦百貨、大型購物中心展店，是公司主要策略與方向，今年以來已開出 4 家新據點，隨著全台仍有多家商場將開幕，預計年底前再開 6 家店，屆時將達全台 70 家店里程碑。

蘇在基表示，由於家電是民生必需的剛性需求產業，隨著 5G、物聯網近年加速發展，以及面板技術提升，帶動台灣家電市場近年來蓬勃發展，因此，今年集雅社仍將積極插旗新開百貨場域。

據市調公司 GFK 統計，台灣家電銷售市場呈逐年成長，去年全台和集雅社銷售同類型家電銷售金額，相較前一年度成長 5%，尤其疫情帶動宅商機，使消費者對家電品質提升更加要求。

展望後市，除了持續展店，蘇在基指出，許多品牌持續透過整合旗下各商品的優勢與串聯功能，完整展現品牌優異性與產品特色，並提供全方位的沉浸式體驗，此有助帶來客源病程成交。

因此，集雅社將持續與更多國際品牌合作，透過品牌概念店的方式，提升消費者的體驗好感度，帶動營運持續向上。

集雅社日前公布去年稅後純益為 1.17 億元，年增 13.23%，連續 6 年創高，每股純益 (EPS)3.2 元，董事會也通過 110 年度盈餘分派案，擬發放現金股利 2.25 元。