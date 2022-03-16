〈開發金法說〉現金股利絕對金額將高於往年 法人估1.4元起跳

開發金 (2883-TW) 向來是存股族榜上有名的心頭好，今 (16) 日線上法說會股利政策備受矚目，由於開發金去年稅後純益創新高，財務長黃碧玲表示，現金股利絕對金額一定高於往年，將待 4 月董事會後決定。法人以歷史盈餘分配率預估，今年每股有機會配發 1.4 元起跳。

開發金去年稅後純益達 350 億元，創歷史新高，較去年同期大舉成長 177%，每股純益 (EPS) 繳出 2.34 元佳績。合併中壽後，開發金總資產達到 3 兆 4586 億元，年增率為 2%；其中子公司中，資產最大的還是中壽的 2 兆 3060 億元。

中壽自 2021 年 12 月 30 日成為開發金控 100% 持有之子公司，強化集團競爭力。開發金表示，合併中壽後，雙重槓桿比從 2020 年底的 110.4% 提升至去年的 122%，未來會維持在法令的 125% 限額內。

中壽也成為開發金的金雞母，去年稅後純益達 285.4 億元，年成長 84%，創下歷史新高，且貢獻金控約 134.5 億元。

其餘子公司部分，凱基證券受惠各業務線的全方位貢獻，2021 年稅後純益 129 億元，創歷史新高，同時在股權及債券承銷市場佔有率仍位居第一。凱基銀行去年稅後獲利貢獻為 41.5 億元，在中小企業、房貸及消費貸款等多元業務皆呈現成長。中華開發資本去年稅後純益為 98.9 億元，主要來自於認列大樓出售獲利及投資評價增長。

其中升息對銀行影響，黃碧玲表示，預估若台美各升息 1 碼，對 NIM(淨利差) 會提高 5bps，可望拉高到 1.83%。

展望今年，開發金總經理龐德明表示，今年風險度雖然增加，但是波動增加，上市公司獲利能力還是維持很好，對台股偏向審慎的樂觀。中壽今年初年度保單收入力拚高單位數或雙位數成長。銀行方面，希望放款與手續費均有高單位數成長。

而股利政策方面，黃碧玲表示，預計在 4 月董事會討論開發金股利政策，但因為去年獲利較前年成長許多，反映獲利的增長，股利的絕對金額一定會比往常高，但最終配發金額還是須視各子公司上繳多少金額而定。

開發金 2020 年 EPS 為 0.87 元，去年配發現金股利 0.55 元，盈餘分配率為 63.2%；而 2021 年 EPS 大賺破紀錄的 2.34 元，法人表示，以近兩年盈餘分配率都高於六成估算，今年現金股息可望 1.4 元起跳。