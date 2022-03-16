存股族無懼外資賣超 台股基金霸主元大投信資產規模再創8367億元新高

東有俄烏衝突，西有聯準會轉鷹，外資在台股大提款，今年賣超突破 5,000 億元，台股亦從萬八拉回逾千點。不過，存股族無懼外資大賣台股，不少想逢低進場的投資人，轉往申購有專業經理團隊操作的台股主動基金，帶動台股基金 35 年來規模首次破兆元，擁規模最大台股主動基金 - 元大台灣高股息優質龍頭基金的元大投信，更是投資人首要選擇之一，旗下多檔台股主動基金規模衝新高，推升元大投信整體資產管理規模 14 日達 8,367 億元，今年以來 4 度寫下新紀錄，穩坐公募基金龍頭。

元大投信台股主動基金規模突破 648 億，其中台股主動基金規模最大的元大台灣高股息優質龍頭基金，以成熟穩健大型股為布局核心，面對大盤大舉拉回，展現其抗震跟漲、令投資人安心的投資風格，加上月配息與年終分紅機制，今年一月合計年化配息率逾 18%，吸引存股族大舉搶進，今年以來規模逆勢成長近 20 億元。

看好台股企業基本面無虞，且近年表現遠超歐美股市，投資人在修正時期加碼力道極強，元大投信除了旗艦級的元大台灣高股息優質龍頭基金規模走升，其他歷史悠久的元大 2001 基金、元大高科技基金、元大卓越基金、元大經貿、元大多福基金、元大新主流基金、元大店頭基金等，在大盤震盪之際，規模也率先創高，顯示各檔基金投資策略深獲投資人肯定，逢低把握機會加碼。

法人分析，近年台灣企業營運高速成長，台股報酬率和殖利率開始被投資人所重視，以臺灣加權股價指數計算，過去十年的年化報酬率大概是 12%，也就是只投資台股大盤，投入 6 年多就有機會資產翻倍；此外，加權股價指數長期平均現金殖利率都在 4% 上下，領先全球主要股市，在提供高酬率的同時，也能提供深具吸引力的現金流。

已是台股 ETF 代名詞的 0050 和 0056，近期也分別突破 2,000 億和 1,200 億元新高，受益人數合計破百萬人，而潛在反彈動能更強的台股主動基金，更加吸引投資人單筆投入或定期定額。元大投信針對旗下台股系列基金，提供「元大基金先生」APP 定期定額終身免手續費活動，搭配日日扣、低點加碼、自動停利等靈活功能，目前該 APP 在 iOS Store 跟 Google Play 雙平台下載數已正式突破 10 萬次，投資人在台股震盪逢低加碼台股基金時，利用元大基金先生 APP 下單享優惠，搶先贏在起跑點。

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