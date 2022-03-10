永豐實徐志宏退休 李宗純接棒總座 每股擬配息3元

鉅亨網記者陳蕙綾 台北 2022年3月10號20點43分

永豐餘消費品實業 (6790-TW) 今 (10) 日召開董事會，通過總經理徐志宏退休案，並由公司長期計畫栽培的前中國大陸區總經理李宗純接棒。董事會今日也通過股利分派案，每股配發現金股利 3 元，以今日收盤價 47.75 元計算，現金股息殖利率高達 6%。

永豐實今天董事會也通過去年年報，2021 年第四季合併營收 26.4 億元，稅後純益 2.3 億元，營收及獲利均較前一季同期成長。2021 年全年合併營收 98.9 億元，稅後純益 10.7 億元，合併稅後純益歸屬於母公司 10.6 億元，每股純益 4.24 元。董事會今日通過配發每股現金股利 3 元，配發率 70%，優於 2020 年的 65%。

永豐實表示，徐志宏於 2013 年加入永豐餘消費品實業，9 年來以「提供消費者健康安心美好生活」為使命，引領團隊貼近消費者生活，觀察市場，催生五月花「厚棒」衛生紙，及可對抗冠狀病毒的橘子工坊洗衣精等創新商品。徐志宏秉持永豐餘長期培育人才，永續發展理念，任內計畫性培養新世代人才，讓員工於企業共同成長，更帶領團隊順利讓公司在 2021 年於臺灣證券交易所掛牌上市。

永豐實表示，新任總經理李宗純是永豐餘消費品實業長期栽培的高階經理人，李宗純有多年大型國際消費品產業經驗，2011 年加入永豐餘之後，從零售業務主管開始歷練多個重要職務，並於 2015 年開始，擔任中國大陸子公司總經理，負責整體營運管理。在李宗純帶領下，中國大陸整體業績蒸蒸日上，團隊也在 COVID-19 疫情嚴峻時期，全力維持公司正常營運，持續獲利。

永豐實表示，徐志宏 30 餘年來，親身參與臺灣快速消費品與銷售通路現代化發展的歷程，精彩的職涯在永豐餘消費品實業再創高峰，在徐志宏所奠下的基礎上，後續將由下一世代的李宗純總經理接續引領經營團隊與永豐餘消費品實業的青壯世代，落實 ESG，持續爲股東創造合理的長期投資價值。