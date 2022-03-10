壽險業提列俄債減損近130億元 八大踩雷公司全都露

根據壽險公會統計，共有國泰人壽等 8 家壽險公司持有俄羅斯債券，這 8 家公司也公布提列減損數字，2 月合計增提近 130 億元，略高於金管會預估數字。

由於俄羅斯已遭國際 3 大信評機構降評，壽險業已就持有俄債部位陸續於 2 月認列預期信用損失，踩到俄債地雷的 8 家壽險為國泰人壽、富邦人壽、中國人壽、新光人壽、台灣人壽、南山人壽、全球人壽跟三商美邦。

依各家提列減損金額來看，依序為新壽 31.6 億元、南山人壽 30.2 億元、國壽 26 億元、富邦 22 億元、中壽 15 億元、台壽 5 億元、全球人壽 700 萬元，合計 129.87 億元。

其中，三商美邦人壽因為部位全數擺在不影響淨值與損益的 AC（攤銷後成本），持有的 53.8 億元不受市價評價影響，所以未提列減損。

曝險額相對也較小的全球人壽則表示，截至 2 月底，全球人壽的俄羅斯債券曝險僅 1 檔美元計價的公司債，目前該檔債券仍屬於投資等級，帳列 AC(攤銷後成本衡量)，曝險金額約新台幣 5500 萬元。惟全球人壽以保守謹慎的態度，因應此一風險事件，故依到期前債券的本金與利息評估預期信用損失，提存金額約為新台幣 700 萬元，約占會計價值的 13%。

至於今日公布的南山人壽，表示該公司依據會計公報原則及內部風險控管機制，已於 2 月先提列俄債的預期信用損失約新台幣 30.2 億元，占俄羅斯債券部位比例約 13%，對公司整體財務狀況無重大影響。

南山人壽強調，目前持有俄羅斯債券部位比例甚低，僅占公司總資產約 0.4%，對於整體財務影響範圍有限，未來將密切觀察資本市場波動，評估並反映信用損失的提存。