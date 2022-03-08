亞泥去年EPS 4.7元 擬配息3.5元

亞泥 (1102-TW) 今 (8) 日公告去年財報，稅後純益 150.68 億元，年增 2.4%，每股純益 4.7 元；公司也決議，每股擬發現金股利 3.5 元，獲利及配息均維持去年高水準，配發率 74%，若以今日收盤價 44.85 元計算，現金殖利率約 7.8%。

亞泥去年第四季營收 278.44 億元，季增 27.4%、年增 17.6%；毛利率 22.1%，季增 1.6 個百分點、年減 9.8 個百分點；營益率 18.5%，季增 2.5 個百分點；年減 9.3 個百分點；稅後純益 39.98 億元，季增 19.2%、年減 8.5%，每股純益 1.2 元。

亞泥去年營收 866.54 億元，年增 14.6%；毛利率 23.6%，年減 6.2 個百分點；營益率 19.7%，年減 5.4 個百分點。亞泥去年本業獲利雖然受到煤炭成本上漲，以及中國雙控影響，但在轉投資裕民、嘉惠電力等挹注下，獲利較去年略增。

而遠東新 (1402-TW) 也在今日同步公告去年財報，營收 2388.06 億元，毛利率 19.5%、年減 0.1 個百分點；營益率 4.9%，年增 0.1 個百分點，稅後純益 96.85 億元，年增 20.1%，每股純益 1.94 元。

遠東新則決議，每股擬配息 1.5 元，配發率 77%、若以今日收盤價 29.5 元計算，現金殖利率約 5%。