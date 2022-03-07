台股2月當沖成交、戶數雙增 股民趁震盪搶攻短打

俄烏 2 月底正式開戰，連帶拖累台股波動劇烈，據證交所今 (7) 日最新公布數據顯示，2 月當沖成交值占比 38.62%，高於 1 月的 35.75%，平均每日當沖戶數約 11.6 萬戶，也較 1 月的 10.8 萬戶明顯增加，顯示投資人因應震盪轉趨短打交易。

受烏俄開戰等政經因素影響，台股 2 月下跌 0.13%，整體外資 1 月已賣超台股 440.21 億元，2 月再擴大賣超台股逾千億元，今年前 2 月累計賣超台股 1945.8 億元，成為台股震盪加劇主因。

正因台股 2 月波動加大，股民操作上也略為謹慎，據證交所統計，台股 2 月交易戶數 300.65 萬戶，比 1 月交易戶數 312.72 萬戶些微減少；就連 ETF 成交值也從 1 月的 4.27% 降至 4.07%；成交量週轉率比起 1 月的 9.61%，更是下降至 8.80%，已是連續兩個月下滑。

不僅如此，2 月定期定額投資金額約 37.43 億元，也比 1 月定期定額投資金額 45.45 億元明顯下降，未能延續創高紀錄。

不過，2 月的自然人成交值比重達 61.55%，較 1 月的 60.29% 增加逾 1 個百分點，而外資成交值比重 28.68%，略高於 1 月外資成交值比重 28.67%。