勤凱去年EPS 6.7元創新高 擬配4.5元現金股利

導電漿廠勤凱 (4760-TW) 董事會今 (7) 日通過去年財報，受惠被動元件與太陽能需求旺盛，全年稅後純益達 2.01 億元，年增 48.36%，每股稅後純益 6.7 元，雙創歷史新高。

勤凱董事會今日也通過盈餘分配案，每股擬配發現金股利 4.5 元，配發率 67.16%，以勤凱今日收盤價 79.4 元計算，殖利率達 5.67%。

勤凱去年第四季營收 3.46 億元，季減 30.11%，年減 4.95%，毛利率 19.94%，季減 0.68 個百分點，年增 0.2 個百分點，營益率 12.43%，季減 2.52 個百分點，年減 1.1 個百分點，稅後純益 0.36 億元，季減 40.99%，年增 16.28%，每股稅後純益 1.17 元。

勤凱去年全年營收 17.35 億元，年增 42.93%，毛利率 20.28%，年減 0.81 個百分點，營益率 14.09%，年增 0.48 個百分點，稅後純益 2.01 億元，年增 48.36%，每股稅後純益 6.7 元。

勤凱表示，近期客戶因 IC 零組件短缺，對零組件備貨意願較保守，加上 2 月適逢農曆春節假期，工作天數減少，2 月營收 0.81 億元，月減 19.27%，年減 42.65%，累計前 2 月營收 1.81 億元，年減 34.33%。

不過，勤凱看好，隨著電子業長短料情況逐漸改善，終端市場回補庫存需求陸續浮現，加上今年 5G、車用與電動車充電樁佈建需求，推升被動元件需求擴大。

勤凱認為，汽車電子化和電動車是被動元件的成長重心，僅管車規產品認證要求嚴謹、進入門檻高、認證時間長，但一經採用不易替換，勤凱與各大被動元件廠密切合作，並提供客製化導電漿料，有助客戶生產高品質產品，隨著客戶快速提高車用被動元件出貨，勤凱將同步受惠。

太陽能產業則受惠政府調高躉售購費率，且上游原料矽料、矽晶圓等價格穩定，今年整體展望正向，預估今年出貨量穩定成長，營運審慎樂觀。