中國拚經濟成長5.5% 發改委：不搞大水漫灌式強刺激

中國國家發改委就今年設定 5.5% 經濟成長目標做出解讀，表示政府不會推動「大水漫灌式」強刺激，以避免資產泡沫、產能過剩等負面影響。

澎湃新聞報導，國家發改委副主任連維良周一（7 日）說：「（中國）不搞『大水漫灌式』的強刺激，注重精準有效可持續，在確保實現經濟增長目標的同時，能夠有效避免大家所擔心的投資效益下降、產能過剩和資產泡沫等負面效應。」

連維良表示，在實現今年經濟成長目標的實際工作中，國家發改委將特別重視以下三大層面：更加注重落實重大決策、更加注重宏觀政策統籌協調、更加注重有效因應各類風險。

對於俄烏衝突的潛在影響，連維良認為，俄烏戰爭將對全球經濟帶來更大不確定性，中國的外部環境更加嚴峻，但中國經濟韌性強、潛力足、空間大，中國經濟的長期基本面不變，仍具備讓經濟在合理區間運行的條件。

國務院總理李克強上周六宣布今年經濟成長目標設在 5.5% 左右，若此目標達陣，成長率將遠高於國際貨幣基金（IMF）預測的 4.8%，以及經濟學家預估的 5.2%。

前美國財政部駐華經濟與金融特使杜大偉（David Dollar）說：「俄羅斯進犯烏克蘭，為全球帶來更多逆風，因此，今年中國若提出一些適度額外刺激措施，會受到歡迎。」不過，他也表示，中國政府也努力避免產生過多債務，因此世界對中國也不應有太多期待。

儘管北京當局可能會鬆綁房市調控，增加基建投資，以刺激經濟，但政府官員也表示，今年要讓債務水準保持穩定。